СК Иркутской области опубликовал видео с убегающим от следователей чиновником

По версии следствия, чиновника обвиняют в получении взятки в крупном размере.

На видео начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска пытается скрыться от правоохранителей. На вопрос о том, зачем он пытался скрыться, чиновник отвечает: «Такого факта не подтверждаю».

Как сообщают в Следственном комитете, в конце 2019 года департамент инженерных коммуникаций и жилищного фонда проводил аукцион на капитальный ремонт сетей водоснабжения по улице Артиллерийской, Сахалинской поселка Ермаковка города Иркутска, председателем комиссии являлся заместитель председателя комитета – начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации города Иркутска.

В период проведения аукциона у должностного лица возник преступный умысел, направленный на получение взятки в крупном размере с использованием служебного положения за способствование в выигрыше аукциона ООО «Восход». Чиновник предложил генеральному директору организации принять участие в аукционе, пообещав, что в выигрыше он поспособствует, как председатель комиссии.

За это он попросил передать ему в качестве взятки 200 000 рублей.

Спустя некоторое время взятка была передана должностному лицу за выигрыш по муниципальному контракту, а также беспрепятственный прием выполненных работ и своевременную оплату.

Накануне следователями СК России совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности МУ МВД России “Иркутское” чиновник был задержан. Мужчина, узнав, что в департамент зашли сотрудники правоохранительных органов, попытался скрыться, однако сделать это не удалось.