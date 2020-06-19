«Иркутский военно-патриотический парк «Патриот» получил грант на 4,5 млн рублей

Грант на сумму 4 534 191 рубля создатели парка получили по направлению «Сохранение исторической памяти» на реализацию проекта «Хроники Героев», сообщают в Агентства инвестиционного развития Иркутской области.

Эти средства планируют потратить на оснащение залов музея и площадки «Мультихолл», предназначенной для проведения международных научно-практических конференций, выставок, демонстрации кинохроники, проведения виртуальных экскурсий.

Церемония торжественного открытия нового парка назначена на 3 сентября 2020 года.

Кульминацией мероприятия станет выставка, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Боевое братство: Россия-Китай-Монголия». В рамках выставки состоится трансляция парада Победы 16 сентября 1945г. в г. Харбин, КНР. Парад принимал дважды Герой Советского Союза Генерал Армии А.П. Белобородов, чье имя и носит вновь созданный парк «Патриот».