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«Иркутский военно-патриотический парк «Патриот» получил грант на 4,5 млн рублей

19 июня 2020

Грант на сумму 4 534 191 рубля создатели парка получили по направлению «Сохранение исторической памяти» на реализацию проекта «Хроники Героев», сообщают в Агентства инвестиционного развития Иркутской области.

Эти средства планируют потратить на оснащение залов музея и площадки «Мультихолл», предназначенной для проведения международных научно-практических конференций, выставок, демонстрации кинохроники, проведения виртуальных экскурсий.  

Церемония торжественного открытия нового парка назначена на 3 сентября 2020 года. 

Кульминацией мероприятия станет выставка,  посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Боевое братство: Россия-Китай-Монголия». В рамках выставки состоится трансляция парада Победы 16 сентября 1945г. в г. Харбин, КНР. Парад принимал дважды Герой Советского Союза Генерал Армии А.П. Белобородов, чье имя и носит вновь созданный парк «Патриот».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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