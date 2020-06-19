К чему приведут смелые шаги ЦБ

Несмотря на весьма смелый и даже резкий шаг по снижению ставки сразу на 1%, ЦБ успел подготовить инвестиционное сообщество к подобным действиям. Еще в мае аналитики ожидали, что регулятор, известный своей консервативностью будет снижать ставку на 0,5%. Однако последующие в июне выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которые теперь проходят регулярно ввиду ухудшения ситуации в экономике на фоне пандемии, несли явный посыл в более решительных действиях, отмечает Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

«Мы видим пространство для снижения ставки, и вариант снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться среди прочих вариантов на следующем заседании Совета директоров», — отвечала на вопрос журналистов глава Банка России в начале июня.

«Задел низкой инфляции в начале этого года позволяет нам продолжить снижение ключевой ставки, причем более решительным шагом, несмотря на то что внешние факторы, такие как падение цен на нефть, имели проинфляционный характер», — заявила Набиуллина на заседании профильных комитетов Государственной Думы 10 июня.

В итоге консенсус-прогноз аналитиков по результатам проведенных вначале недели опросов показал, что большинство респондентов ожидают снижения ставки на 1% до 4,5%.

По мнению эксперта БКС, Банк России принимает свои решения с оглядкой на действия регуляторов развитых стран, в частности американской ФРС. Последняя на прошлой неделе показала, что в США ожидает сохранения ставки на минимальном уровне вплоть до конца 2022 г., что вполне способствует стремлению Банка России продолжать снижение стоимости денег, без угроз для привлекательности российских активов.

Относительно нефти ситуация с момента апрельского заседания заметно улучшилась, что также развязывает руки ЦБ. Котировки Brent в июне поднялись выше $40 за баррель на фоне постепенного снятия ограничений на передвижение в мире и усилий нефтедобывающих стран по сокращению добычи, тогда как в апреле стоимость нефти опускалась ниже $20.

Снижение ставок позитивно для рынков акций и облигаций, и эти ожидания уже закладывались в цены. ОФЗ с погашением до 2 лет торговались в первой половине июня с доходностью 4,5% и ниже, а доходность самых коротких облигаций опускалась на днях ниже 4%. После первой реакции, на следующей неделе даже может последовать фиксация, некоторое ослабление рубля.