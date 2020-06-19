За получение взятки в 2 млн рублей в Иркутске задержана высокопоставленная чиновница

В Иркутске задержали женщину-чиновника, которую подозревают в получении взятки в особо крупном размере, утром 18 июня её доставили в Следственный комитет.

Как установили оперативники, первый заместитель министра строительства Иркутской области совершила противоправные действия еще в 2016 году, будучи должностных лицом администрации Иркутска. За выдачу и продление разрешения на строительство многоэтажного дома в областном центре чиновник получила от генерального директора компании-застройщика незаконное денежное вознаграждение в общем размере 2 миллиона рублей.

Для сбора доказательственной базы сыщиками проведено 9 обысковых мероприятий по местам её жительства и трудовой деятельности, а также адресам проживания других граждан, обладающих сведениями о произошедшем. Изъяты предметы и документация, имеющие значение для материалов уголовного дела.

Сегодня решением Кировского городского суда задежанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.