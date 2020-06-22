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В Иркутске ежедневно регистрируется больше сотни заболевших COVID-19

22 июня 2020

В Иркутске сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, так 21 июня диагноз подтвержден у 124 человек. Также 18 новых случаев заражения зафиксированы в Ангарске, 12 – в Иркутском районе, восемь – в Усолье-Сибирском, четыре – в Эхирит-Булагатском районе, по три – в Усть-Куте, Братске, Черемхово, Братском и Нижнеудинском районах. Об этом свидетльсвтует карта распространения на 21 июня.

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Лидеры по числу инфицированных:

  • Иркутск – 2636
  • Усть-Кут – 839
  • Иркутский район – 486
  • Бодайбо – 348
  • Братск – 305.

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 5622 случаев коронавируса, за последние сутки – 194. Режим самоизоляции в регионе продлён до 28 июня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
И снова 200. Количество новых случаев коронавируса в Приангарье не снижается
В Иркутске ежедневно регистрируется больше сотни заболевших COVID-19
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