В Иркутске ежедневно регистрируется больше сотни заболевших COVID-19

В Иркутске сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, так 21 июня диагноз подтвержден у 124 человек. Также 18 новых случаев заражения зафиксированы в Ангарске, 12 – в Иркутском районе, восемь – в Усолье-Сибирском, четыре – в Эхирит-Булагатском районе, по три – в Усть-Куте, Братске, Черемхово, Братском и Нижнеудинском районах. Об этом свидетльсвтует карта распространения на 21 июня.

Лидеры по числу инфицированных:

Иркутск – 2636

Усть-Кут – 839

Иркутский район – 486

Бодайбо – 348

Братск – 305.

Всего в регионе за период эпидемии выявлены 5622 случаев коронавируса, за последние сутки – 194. Режим самоизоляции в регионе продлён до 28 июня.