Райффайзенбанк: большинству россиян на полгода хватит сбережений на 500 тыс. рублей

Большинству россиян для комфортной жизни в течение полугода нужны накопления на сумму до 500 тыс. рублей, показал опрос жителей крупных городов, проведенный Райффайзенбанком. 40% опрошенных совершали крупные покупки в последние три месяца, а больше половины планируют потратить большую сумму в ближайшие полгода. Самыми популярными способами для накоплений россияне назвали вклады и накопительные счета.

Сбережения и цели

Большинство россиян (60%) формируют накопления. При этом 42% опрошенных оценили свои сбережения менее чем в 100 тыс. рублей, 37% накопили по 100–500 тыс. рублей. У 21% респондентов сбережения составили более полумиллиона рублей. На формирование подушки безопасности обычно уходит от шести месяцев до трех лет. При этом большинство россиян оценили свой доход менее чем в 60 тыс. рублей в месяц, а 60–90 тыс. рублей ежемесячно зарабатывает каждый десятый.

Чаще всего россияне делают сбережения в рублях — так ответили две трети опрошенных. 24% копят и в рублях, и в иностранной валюте, диверсифицируя вложения. Обычно деньги хранят на счетах в банках или в ценных бумагах, но каждый пятый держит часть сбережений дома наличными. При этом мужчины чаще, чем женщины хранят все деньги в банках — 73% против 63%. Женщины стараются разделить сбережения, чтобы иметь наличные дома под рукой — так ответила каждая четвертая участница опроса.

При этом для комфортной жизни в течение полугода большинству опрошенных нужно менее 500 тыс. рублей. Каждый пятый хочет накопить от 500 тыс. до 1 млн рублей. Самые большие накопления нужны жителям Москвы, Казани и Новосибирска -до 9% опрошенных хотели бы накопить 1–3 млн рублей. А в Санкт-Петербурге каждый десятый считает достаточными сбережения на сумму более 3 млн рублей.

Самым популярным способом копить деньги остается банковский вклад — такой ответ дали 49% респондентов. На втором месте накопительные, а на третьем — текущие счета. Около 2% россиян выбирают другие способы — чаще всего это инвестиции через брокерский счет или ИИС. Некоторые предпочитают открывать металлические счета или инвестировать в ПИФы.

«Сейчас на рынке заметна тенденция перетока средств клиентов со вкладов на накопительные счета. Этот инструмент позволяет управлять деньгами свободно, без лимитов на снятие и пополнение. При этом процент на остаток начисляется ежемесячно. Спрос на накопительные счета растет, однако вклады все еще интересны определенным категориям клиентов, поэтому полного замещения их накопительными счетами в ближайшем будущем мы не увидим», — отметил Максим Степочкин, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка.

Как россияне поступали с вкладами

За последние три месяца большинство опрошенных россиян (80%) не меняли структуру сбережений. Однако каждый пятый закрыл часть или все вклады, главным образом, потому, что понадобились деньги — на крупную покупку или другие цели. Каждый третий нашел вкладам более выгодную замену. И только 6% отказывались от вкладов из-за будущего налогообложения доходов по ним.

Главной альтернативой вкладу россияне называют накопительный счет — его выбрали 37% опрошенных. Его преимуществом стала возможность свободно управлять деньгами — пополнять и снимать средства в любой момент. Около 7% рассказали, что открыли брокерский счет, столько же опрошенных перешли на наличные. А 30% заявили, что потратили снятые со вкладов деньги.