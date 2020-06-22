Количество поездок на Ситимобил через сервис VK Taxi превысило 2 миллиона

VK Taxi доступен пользователям во всех городах присутствия Ситимобил, а это более 20 городов за пределами Москвы и Московской области, включая все города-миллионники, сообщают в пресс-службе сервиса.

Наиболее активными пользователями за последний месяц стали жители Тольятти, Омска, Нижнего Новгорода, Сыктывкара и Казани. При этом, в мае текущего года на долю VK Taxi в отдельных городах пришлось порядка 20-30% от всех поездок, совершенных на платформе Ситимобил.

В период острой фазы пандемии, на фоне общего падения спроса на такси, сервис VK Taxi, напротив, увеличивал темпы роста за счет обновления маркетинговых и основных продуктов. Через VK Taxi можно передать с водителем такси посылки и ценные вещи, воспользовавшись новым тарифом «Доставка», или заказать такси прямо из сообщества ВКонтакте.

Сервис VK Taxi работает на базе платформы VK Mini Apps в мобильном приложении ВКонтакте, и позволяет вызывать и оплачивать такси прямо в соцсети. Это первый и на данный момент единственный в России опыт интеграции одного из ведущих сервисов заказа такси в крупнейшую российскую социальную сеть.

Уже продолжительное время ВКонтакте развивается как суперприложение — в ней доступны не только сервисы для общения, но и музыка, игры, мини-приложения, финансовые инструменты. В этом году Mail.ru Group объявила, что ВКонтакте станет центром объединенной экосистемы. Ситимобил стал одним из первых участников экосистемы Mail.ru Group, который успешно интегрировал свой сервис в суперприложение ВКонтакте.