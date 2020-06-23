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Более 6 тысяч случаев коронавируса подтверждены в Приангарье

23 июня 2020

23 июня Иркутская область преодолела 6-тысячный рубеж по количеству инфицированных коронавирусом. За последние сутки в регионе подтверждены 183 новых случая, всего за период эпидемии – 6003. Суточные темпы прироста в регионе составили 3,1%.

Численность заболевших вахтовиков – 1426 человек, за последние девять дней эта цифра не меняется, но растет количество вахтовиков, которые находятся в тяжелой форме. Таких сегодня уже 53 человека.

Госпитализированы в регионе 3656 человек, из них 183 за последние сутки. Выздоровели 2275 человек, 159 за последние сутки. 

Шесть человек скончались за последние сутки, всего за период эпидемии умерли 72 человека: 32 (+4) от COVID-19, 40 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.

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Оперативный штаб уточняет, что за сутки умер один человек от коронавируса, это мужчина 58 лет из Черемховского района. Еще по трём, ранее умершим предположительно от иных заболеваний, не связанных с COVID-19, пришло заключение экспертов, в котором причиной смерти назван коронавирус. Это мужчина 65 лет из Бодайбо, 79-летняя женщина из Иркутска и 82-летняя женщина из Шелехова. Также за сутки умерло пять человек от иных заболеваний, не связанных с COVID-19. Это 40-летний мужчина из  Иркутска, 59-летний мужчина из Братска, 69-летний мужчина из Иркутского района и две женщины из Иркутска – одна 1965 года рождения и вторая 1931 года рождения. Таким образом, в графе "умерло" (от коронавируса) добавлено четыре человека, а в графе "от иных заболеваний, не связанных с ковид" – два, поясняет оперативный штаб.           


/ Сибирское Информационное Агентство /
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