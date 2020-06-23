Повседневные расходы россиян показали рекордное для мая значение

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в мае 2020 года россияне нарастили свои повседневные расходы – рост по сравнению с апрелем составил 6,4%. Реальные (очищенные от инфляции) расходы, как и номинальные, за месяц также выросли - на 5,9%.

По сравнению с предыдущим маем индекс оказался выше на 10,3%. Расходы в мае являются наибольшими в данном периоде за все годы наблюдений.

Рост расходов по сравнению с прошлым годом обусловлен в первую очередь ускорившейся инфляцией. При этом, он затронул разные слои населения по-своему.

Реальные расходы, то есть расходы очищенные от инфляции, в мае также выросли: рост составил 5,9% как против прошлого месяца, так и против мая 2019 года. Очищенные от инфляции расходы также стали самым высоким майским значением.

По ФО динамика повседневных расходов против прошлого месяца практически не отличается: во всех федеральных округах, за исключением Уральского ФО (-4,2%), зафиксирован рост расходов. Наибольшим увеличением отметились жители ЮСКФО (+10,9%) и ЦФО (+7,6%), который вносит наибольший вклад в рост расходов в России в целом. При этом драйвером является не Москва, а другие города. Против прошлого года наибольший рост зафиксирован в Приволжском ФО (+15,8%), а в УФО снова отмечается отрицательная динамика (-3,5%).