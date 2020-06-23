Снятие порчи стоило пенсионерке 200 тысяч рублей

68-летняя жительница Ангарска рассказала, что на улице к ней подошла незнакомка и сообщила, что видит на ней сглаз и сильную порчу. При этом «целительница» уверяла ангарчанку, что может снять негативное воздействие, но для «очищения» необходимо провести обряд с личными вещами, сообщают в ГУ МВД области.

В какой-то момент к разговору присоединилась еще одна женщина и начала благодарить свою «спасительницу» за чудесное исцеление. Поверив, пенсионерка пригласила домой "целителя", где передала ей свои золотые украшения и деньги. Злоумышленница тут же начала «избавление» пожилой женщины от порчи, завернув драгоценности в свёрток, который пообещала вернуть после «чистки». Для закрепления эффекта "колдунья" предложила ангарчанке обойти один раз вокруг квартала, дав обещание, что в это время подождет ее. Однако, вернувшись, ангарчанка никого не обнаружила, и поняла, что стала жертвой афериста.

В результате противоправгых действий потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей. По данному факту следователем СО-1 СУ УМВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).