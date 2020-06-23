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В одном из частных дворов Иркутска во время ливня дерево повредило автомобиль

23 июня 2020

В Иркутске устраняют последствия сильного ливня. Все аварийные службы, по поручению мэра города Руслана Болотова, переведены в режим повышенной готовности, сообщают в городской администрации.

Специализированные бригады восстанавливают электроснабжение, аварийные службы убирают поваленные деревья.

– Во время грозы упало 2 дерева. На улице Белинского – во дворе частного дома повредило машину, а также на улице Дорожной дерево повисло на проводах и частично перекрыло проезжую часть. В ближайшее время к уборке дерева приступят с помощью специализированной техники, – рассказал директор МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев.

В Октябрьском округе произошло отключение электроснабжения на улицах Байкальская, Дальневосточная. Причину и место повреждения устанавливают специалисты «Иркутской электросетевой компании».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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