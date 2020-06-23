В Большом Голоустном при поддержке Сбербанка открылся Мемориал памяти ветеранов войны

Мемориал памяти участникам войны, вернувшимся с фронта и продолжившим свою трудовую деятельность на родине, открылся 22 июня в пос. Большое Голоустное (Иркутский район). Байкальский банк Сбербанка выступил партнером данного патриотического проекта и поддержал идею, перечислив на создание памятника необходимую денежную сумму.

В населенном пункте, где проживает 592 человека в 1970 году, к 25-летию Победы, был установлен мемориальный обелиск в честь 59-ти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. По инициативе местных жителей было принято решение продолжить памятную традицию и создать продолжение обелиска, уже с указанием имен тех, кто выжил во фронтовых сражениях, вернулся и продолжал развивать Большое Голоустное в мирное время.

«Идею долго вынашивала наша землячка, супруга ветерана войны – Дора Бортосова, она не раз обращалась с такой просьбой к главам муниципалитета. Но вот именно в год 75-летия Великой Победы все состоялось. У идеи появился помощник, Сбербанк, и вместе с ним нам удалось реализовать важное дело – в селе появился новый обелиск, на котором вбиты почетные 61 фамилий. Молодежь села и все, кто бывает в Голоустном, должны видеть и понимать, что память продолжается, мы помним своих Героев и поколение правнуков ветеранов эти традиции продолжает дальше», – рассказала глава Голоустненского муниципального образования Ольга Жукова.

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка: «Наш коллектив традиционно поддерживает акции и мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны. Проект села Голоустное в этом большом списке занимает особое место, потому что сельчане решили увековечить память тех, кто с фронта вернулся и продолжал трудиться в мирное время. Почти все они сегодня уже ушли из жизни и, конечно, память об этих фронтовиках также должна быть увековечена. Мне кажется, этот проект может стать некоей общенародной идеей, которую следует поддерживать и дальше, другим территориям в том числе. Кроме того, у проекта есть еще другая идея – патриотическая. Большое Голоустное ежедневно посещает много туристов, в том числе иностранных. Гости нашего региона должны видеть не только красоту Байкала, но и памятные традиции людей здесь живущих».

Мемориал и его дизайн-проект изготовлен компанией «Цехком». Торжественное открытие мемориального обелиска в пос. Большое Голоустное состоялось 22 июня, в церемонии открытия памятной инсталяции также принял участие мэр Иркутского района Леонид Фролов: «Огромное спасибо Байкальскому банку Сбербанка за помощь и поддержку в сохранении истории, за вклад в развитие территории Иркутского района. К сожалению, никого из 127 ветеранов войны Большого Голоустного уже нет в живых, но важное событие видят их дети и внуки, значит, не прерывается цепочка народной памяти».

Справка: Байкальский банк Сбербанка является участником реализации стратегии развития туризма в Иркутской области и республике Бурятия, участвует в создании туристического кластера на Байкале.