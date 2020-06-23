Сбербанк запустил программу летних образовательных кампусов

Сбербанк и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» запустили на территории России летние Сберкампусы, в которых дети смогут с пользой провести время до следующего учебного года и получить знания и навыки по самым современным направлениям науки и технологий.

Образовательные интенсивы Сберкампусы предоставляют детям возможности для образовательных и творческих активностей рядом с домом, помогают равномерно распределить нагрузку на образовательную сеть, не создавая мест скопления школьников, а также обеспечивают высокий уровень методической и методологической поддержки летних активностей с использованием Школьной цифровой платформы.

В течение всего лета школьники получат возможность заниматься рядом с домом на высокотехнологичных площадках Сберкампусов в маленьких группах, соответствующих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Всего возможность участия в проекте уже предоставлена для 45 субъектов России, большая часть из которых планирует стартовать Сберкампусы в июле и августе.

Марина Ракова, вице-президент Сбербанка:

«Мы постоянно получаем обратную связь от детей, которые обучались на нашей платформе, многие пишут мне в мессенджеры напрямую, и все говорят, что они устали от удаленного формата, не хотят летом быть за компьютером, а хотят заниматься в классах на современном оборудовании. Дети получат возможность проходить образовательные треки по естественно-научным направлениям — от работы с большими данными и искусственного интеллекта до робототехники и космических технологий. На занятиях дети будут учиться, используя опережающий контент. Они не будут пересказывать параграфы, а — устроят мозговые штурмы, дебаты, стратегические сессии, презентации и защиты проектов и многое другое».

Сбербанк в короткие сроки адаптировал свои образовательные продукты, в том числе Школьную цифровую платформу, и поддержал запуск образовательных интенсивов в детских технопарках «Кванториум», центрах «Точка роста» для получения образования цифрового и гуманитарного профилей в сельской местности и центрах цифрового образования детей «IT-куб», созданных в рамках национального проекта «Образование».

Проект по созданию Сберкампусов соответствует инициативе организации летних городских лагерей, закрепленной в поручении Президента Российской Федерации, по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и поддержан главами субъектов Российской Федерации и Министерством просвещения РФ.