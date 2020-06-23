В Примсоцбанке выросло количество держателей карт «Приморец»

Список держателей социальных карт «Приморец» существенно расширился, сообщает Примсоцбанк со ссылкой на пресс-службу Правительства ПК. По информации ведомства, с начала реализации проекта такие социальные карты получили более 35 тысяч человек.



- Примсоцбанк первый присоединился к программе по выпуску карт «Приморец», и на данный момент количество активных карт в обороте - 2 339. Написать заявление на выпуск социальной карты жители региона могут во всех отделениях Примсоцбанка. Для этого им необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус гражданина. Хотим заметить, что выгодное отличие именно наших карт в том, что на остаток средств начисляется 4% годовых, - комментирует Андрей Грудинин, начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».



Для справки: социальный проект «Карта «Приморец» стартовал в регионе 1 октября 2019 года. Держатели карт могут получать на неё социальные выплаты, а также оплачивать товары и услуги в организациях-партнерах (таких как сеть «Фреш-25, торговая сеть «Реми», детская клиника «Алёнка» или фитнес-клуб «Платинум»), получая существенные скидки. Получить карту могут 17 льготных категорий граждан, в том числе ветераны боевых действий и труда, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны и инвалиды.



Узнать подробнее о преимуществах социальной карты «Приморец» от Примсоцбанка вы можете на нашем официальном сайте или по телефону Единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.