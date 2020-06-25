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В апреле-мае 2020 года в Иркутской области число безработных выросло в 2,3 раза

25 июня 2020

Если в конце марта государственная служба занятости Иркутской области было зарегистрировала12,9 тыс. безработных, через месяц – 20,3, то к концу мая - 32,8 тыс. человек (в 2,3 раза больше, чем год назад), сообщает Иркутскстат. 

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За последний месяц звание безработного получили свыше 15 тысяч человек, в 6 раз больше, чем в мае прошлого года. 

Уровень зарегистрированной безработицы, долгие месяцы не поднимавшийся выше отметки в 1,4% от численности рабочей силы, составил 2,8%.  

При постепенно возрастающей потребности в работниках, заявленной работодателями в службу занятости, напряженность на рынке труда выросла вдвое. Но и теперь число желающих трудоустроиться меньше наличия свободных мест: показатель нагрузки в расчете на одну вакансию меньше человека – 0,8 (в начале года – 0,4 претендента на вакансию). 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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