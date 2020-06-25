На фоне коронакризиса россияне увеличили расходы на страхование жизни

В январе-мае 2020 года средний чек по полисам инвестиционного страхования жизни СК «Росгосстрах Жизнь» (входит в финансовую группу банка «Открытие») вырос на 17% по сравнению со всем 2019 годом. При этом за пять первых месяцев 2020 года клиенты заключили столько же договоров ИСЖ и НСЖ, как за тот же период прошлого года.

Количество договоров ИСЖ и НСЖ, заключенных в январе-мае 2020 года, составило 43% от числа договоров, заключенных в целом за 2019 год. А объем — 57% от объема договоров, заключенных в течение всего 2019 года.

Средний чек по договорам ИСЖ в январе-мае 2020 года составил 453,6 тыс. руб. и превысил средний чек в целом за 2019 год на 17%. Лидерами роста среднего чека стали Саратовская область (+150%), Оренбургская область (+125%), Архангельская область (+106%), республика Марий Эл (+75%) и Хабаровский край (+71%).

Средний чек по договорам НСЖ в январе-мае 2020 года в ряде регионов превысил размер среднего чека за весь 2019 год. Речь идет прежде всего о Пермском крае (рост на 79%), Приморском крае (+66%), Рязанской области (+46%), Тамбовской области (+46%) и Иркутской области (+39%).

«В условиях непростой экономической ситуации и неопределенности на рынке труда людям приходится серьезнее задумываться о своих финансовых перспективах и о финансовых перспективах членов своих семей. Как правило, наши клиенты стараются диверсифицировать свой портфель инвестиций, формируют накопления с помощью не только банковских вкладов, но и продуктов инвестиционно-накопительного страхования», — говорит член правления, первый заместитель генерального директора, директор партнерских продаж СК «Росгосстрах Жизнь» Максим Пушкарев.

Большая часть полисов НСЖ и ИСЖ «Росгосстрах Жизнь» продается через розничную сеть банка «Открытие».