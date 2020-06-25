Власти Приангарья планируют привлечь кредиты на 8 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Для безусловного выполнения социальных обязательств, выплаты отпускных работникам учреждений бюджетной сферы, подготовке к новому учебному году Правительство региона намерено провести в июне текущего года аукционы на право заключения государственных контрактов по предоставлению кредитных линий в объеме 8 млрд рублей.

Заемные средства для минимизации расходов по их обслуживанию планируется привлечь в виде возобновляемой кредитной линии, что обеспечит гибкость реализуемой в регионе долговой политики и позволит кредитоваться непосредственно под фактическую потребность.

В министерство финансов области подчеркивают, что проводимые аукционы сами по себе не ведут к увеличению долговой нагрузки, а являются лишь еще одним инструментом обеспечения сбалансированности бюджетной системы региона.