Райффайзенбанк запустил оплату по QR-коду в ресторанах

Райффайзенбанк запустил сервис оплаты по QR-коду через СБП в сети региональных ресторанов «Красноярск». Это один из первых проектов по интеграции с системой C2B-переводов СБП в регионах.

Теперь клиентам таких заведений, как New York и Bangkok доступен легкий способ оплаты своих заказов с помощью QR-кодов. А рестораны, в свою очередь, получили возможность снизить комиссию за переводы в 5 раз, до 0,4% по сравнению с другими способами безналичной оплаты.

Как работает сервис

При оформлении заказа на сайте ресторана клиенты могут выбрать способ оплаты через СБП. После этого будет сформирован индивидуальный QR-код, который необходимо отсканировать. Для оплаты откроется мобильное приложение банка, поддерживающего СБП, и останется лишь подтвердить оплату.

Для клиентов сервис переводов через СБП бесплатный независимо от банка, через который проходит операция, и суммы заказа. Важным преимуществом нового способа оплаты является скорость: покупателю больше не нужно вносить данные карты, всё заполняется автоматически, а зачисление средств продавцу проходит за несколько секунд.

«В период изоляции наши рестораны работают на доставку. Мы быстро перестроились: предложили обновленное меню, функциональный сайт и удобную доставку. Нам было важно предоставить первоклассный сервис даже в условиях, когда клиенты не могут посещать наши заведения в привычном формате. Поэтому проект по интеграции с СБП мы решили не откладывать. Райффайзенбанк быстро и профессионально реализовал эту возможность. Мы стали первыми в ресторанном бизнесе города, кто предложил такую возможность клиентам. Сейчас, на старте проекта, мы уже видим, что клиентам интересен этот способ оплаты», – рассказывает директор «Доставка №1» Татьяна Саломатова.

Возможности для бизнеса

Подключение сервиса по оплате с помощью QR-кода позволяет бизнесу значительно снизить комиссию за прием платежей, а также в будущем сократить расходы на стационарные кассы и платежные терминалы.

«Сегодня сложный период в ресторанном бизнесе, однако дальновидные и прогрессивные компании не только адаптируют свою бизнес-модель, но и продолжают развивать сервис. Мы рады, что комплекс ресторанов «Красноярск» обратился к нам за реализацией такого интересного проекта. Уверен, что, протестировав сервис оплат по QR-кодам в ближайшее время, многие клиенты оценят его преимущества и будут выбирать все чаще. Мы отмечаем высокий интерес к сервису, поэтому компаний, которые будут внедрять его, будет все больше. Райффайзенбанк готов предлагать эти решения бизнесу», – прокомментировал Илья Шаталов, заместитель директора по корпоративному бизнесу Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

Значение для рынка

Райффайзенбанк стал одним из первых банков, который подключил к C2B-переводам по СБП красноярскую компанию в сегменте общественного питания. Для комплекса ресторанов «Красноярск» была использована технология динамического QR-кода.

«Комплекс ресторанов «Красноярск» является давним клиентом банка, поэтому компания узнала о наших возможностях по подключению к СБП одной из первых. Мы предложили не только технологическую возможность получения и отправки C2B-переводов, но и нашу экспертизу в повышении конверсии в онлайн-платежах. После снятия карантинных мер мы планируем расширять проект и подключать новый сервис оплаты по QR-кодам на кассах ресторанов», – отметила Жанна Романова, директор сети офисов Райффайзенбанка в Красноярске.

Подробности об онлайн-эквайринге Райффайзенбанка доступны на сайте банка.