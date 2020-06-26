В Иркутске проводят проверки транспорта на соблюдение требований профилактики коронавируса

В Иркутске регулярно проходят проверки общественного транспорта на соблюдение требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции и санитарному состоянию подвижного состава. Также комиссия в составе представителей администрации города и Ространснадзора проверяет соблюдение правил пассажирских перевозок. Об этом сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова.

– Сегодня комиссия работала в районе Центрального рынка, где проходит много маршрутов и большой трафик пассажиров. На маршруте 4К часть автомобилей выходили на линию незаконно, также выявлены факты несоблюдения требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В частности, у водителя отсутствует журнал о проведенной дезинфекции салона и необходимая информация для пассажиров, – подчеркнула Марина Цыренова. – Подобные рейды проводятся на всех городских маршрутах, если при проверке выявляют несоответствия, то перевозчикам выставляется требование об устранении нарушений. По правилам, санитарная обработка подвижного состава должна проводиться два раза в день – перед выходом на линию и после возвращения в гараж обрабатываются поручни, двери и сидения.

Напомним, что с 20 мая на территории Иркутской области действует масочный режим. Носить средства индивидуальной защиты необходимо в магазинах, общественных местах и транспорте.