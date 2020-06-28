Россияне на выходе из самоизоляции резко увеличили покупки витамина D

Россияне, завершая карантинную самоизоляцию, стали покупать витамин D3 почти в 1,8 раз чаще обычного. Об этом свидетельствуют данные входящего в группу ВТБ оператора фискальных данных «Первый ОФД» и аналитической компании AlphaRM.

Согласно результатам исследования, с 18 мая по 14 июня продажи витамина D3 в аптеках выросли на 74% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Покупать витамин в гипермаркетах, супермаркетах и минимаркетах россияне стали в 90 раз чаще (год назад в магазинах его почти не покупали). Если судить по числу упаковок витамин D3 в целом покупали почти в 1,8 раз чаще, чем за тот же период годом ранее.

Витамин D синтезируется в организме под действием солнечных лучей, поэтому недостаток ультрафиолетового облучения (например, из-за отсутствия длительных прогулок на открытом воздухе) может привести к авитаминозу.

За этот же период:

продажи добавки Омега 3 в аптеках выросли на 11%, в магазинах у дома — на 14%, а в гипермаркетах, супермаркетах и минимаркетах — в 135 раз;

продажи витамина С в аптеках снизились на 11%, но продажи в гипермаркетах, супермаркетах и минимаркетах выросли на 20%.

Динамика покупок наиболее популярных витаминов и биологически активных добавок в целом свидетельствует о некотором перераспределении продаж из аптек в розничную торговлю. Так, суммарный объем витаминов С, D3 и БАД Омега 3, купленных в аптеках, снизился на 2,5%, в то же время продажи в гипермаркетах, супермаркетах и минимаркетах выросли более чем в 1,6 раза.

Исследование проведено на основе данных из всех регионов России.