ПСБ сообщил режим работы офисов 1 июля

По случаю проведения Парада Победы и в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ 24 июня и 1 июля объявлены выходными днями. Обращаем ваше внимание, что, если на эти даты выпадает платеж по кредитному договору или окончание вклада, то проведение операции переносится на следующий день.

Платежные поручения, поступившие в адрес юридических лиц и в другие банки 24 июня и 1 июля, будут обработаны в первый рабочий день.

График работы отделений можно уточнить на сайте банка.

В выходные дни клиенты могут совершать операции по своим счетам, конвертировать валюту, осуществлять платежи и переводы через интернет-банк и мобильное приложение.