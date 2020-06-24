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ПСБ сообщил режим работы офисов 1 июля

24 июня 2020

По случаю проведения Парада Победы и в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ 24 июня и 1 июля объявлены выходными днями. Обращаем ваше внимание, что, если на эти даты выпадает платеж по кредитному договору или окончание вклада, то проведение операции переносится на следующий день. 

Платежные поручения, поступившие в адрес юридических лиц и в другие банки 24 июня и 1 июля, будут обработаны в первый рабочий день.

График работы отделений можно уточнить на сайте банка.

В выходные дни клиенты могут совершать операции по своим счетам, конвертировать валюту, осуществлять платежи и переводы  через интернет-банк и мобильное приложение. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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