«Сконцентрируйтесь на главном». Какие сервисы помогают вести бизнес в кризис

Для кого-то кризис – время новых возможностей, для кого-то – возможность посмотреть на свой бизнес критически, оптимизировать расходы. Какие новые цифровые сервисы помогут предпринимателям сэкономить и изменить деловой климат в коллективе? Как небанковские услуги помогают развиваться и идти дальше? На эти и другие вопросы порталу SIA.RU ответила заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Оксана Лобова.

Оксана Лобова, заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Фото: Андрей Фёдоров.

Коронакризис заставил многих предпринимателей иначе взглянуть на свой бизнес. Оптимизация, эффективность, грамотное распределение ресурсов – сегодня все это как никогда важно.

«Наша экосистема – это широкая линейка сервисов для бизнеса, которая покрывает его потребности во всех направлениях. Она позволяет нашим клиентам сконцентрироваться на стратегически важных вопросах в бизнесе, а все остальные услуги доверить профессионалам, передав их на аутсорсинг. В период пандемии многие сервисы стали особенно востребованы среди предпринимателей, это говорит о том, что несмотря на сложности, региональный бизнес к процессам развития своих предприятий и организаций подходит стратегически .Там, где есть стратегия, обязательно есть и результат», – отметила Оксана Лобова.

Профессиональный юрист за разумные деньги

Во время пандемии одной из наиболее популярных, особенно у представителей малого бизнеса, стала услуга «Юрист для бизнеса».

– В сложное время нашим клиентам пришлось решать много вопросов, связанных с неплатежами, взаимоотношениями с арендодателями, налоговыми органами, поставками товара, а найти профессионального юриста, да ещё за разумные деньги, совсем не просто. Дополнительные трудности возникают и в том случае, если вы находитесь где-то далеко от Иркутска, – говорит Оксана Лобова. – А услуга «Юрист для бизнеса» как раз и позволяет все эти вопросы решить. Более того, она закрывает потребности бизнеса на любой стадии: и если вы только задумали открыть своё дело, или решили провести реорганизацию компании, и вам нужна помощь с документами, или у вас возникли налоговые споры, и нужна помощь юриста, чтобы решить вопрос ещё в досудебном порядке.

– Команда профессионалов-юристов от сервиса бизнес-поддержки Сбербанка состоит сейчас из 150 человек, и, что очень важно, – они всегда на связи. Решение самых сложных вопросов занимает у них до 48 часов. Кроме этого, они обладают огромной практикой и базой решений, процент выигранных споров очень велик, – подчеркнула Оксана Лобова.

HR, IT и бухгалтерия на аутсорсинге

Подобрать профессионала нужного уровня за разумные деньги непросто и для других направлений деятельности компаний. К ним можно отнести и бухгалтерию, и кадровый учёт, и финансовое консультирование, и другие сферы. Но все это, по словам Оксаны Лобовой, можно передать на аутсорсинг.

В Сбербанке сервис аутсорсинга для клиентов предоставляет компания СБЕР Решения , в которой работают 1,5 тысячи профессионалов, из них более 500 квалифицированных бухгалтеров и более 200 экспертов в сфере IT. У компании 8 центров обслуживания, 5 центров экспертизы, и это позволяет оказывать услуги в разных часовых поясах. Лимит страхования ответственности составляет 150 млн рублей, что позволяет гарантированно получать услугу высокого качества, в случае наличия проблем ими занимаются СБЕР Решения .

– В кризисный период, в котором мы все пребываем, важно то, что коллеги берут оплату за свои услуги только за фактически отработанное время, – подчеркнула Оксана Лобова. – То есть, если у вас в штате один или несколько бухгалтеров, вы будете платить зарплату в соответствии с окладом, надбавками, и это будут постоянные затраты, которые очень сложно регулировать. В данном же случае цена зависит от количества документов и фактических часов работы специалиста.

Ещё один важный момент, на который обращает внимание эксперт, касается того, что СБЕР Решения готовы освободить компанию от необходимости поддерживать собственную IT-инфраструктуру, покупать серверы и лицензии. А кроме этого, здесь знают как решить вопросы по сохранности данных, с которыми приходится сталкиваться многим компаниям.

– Я думаю, меня поймут наши клиенты, которые хоть раз решали очень сложную задачу по восстановлению бухгалтерии за несколько лет, – прокомментировала Оксана Лобова. – У наших коллег из СБЕР Решения все базы хранятся на серверах с высокой отказоустойчивостью и защитой от вирусов, и в этой сфере они оказывают профессиональные услуги компаниям разных отраслей деятельности, причём от очень маленьких до очень крупных. Доступ к продуктам «СБЕР Решения» для клиентов малого бизнеса есть в интернет банке для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн.

Документы онлайн – быстрее и дешевле

Ещё один сервис, востребованность которого значительно выросла в период пандемии, – организация электронного документооборота.

– Когда очень многие компании перешли на удалённый режим работы, электронный документооборот, как внешний, так и внутренний, стал особенно актуальным. Кроме того, востребованными услугами в период пандемии стали удостоверяющий центр выпуска электронных цифровых подписей для юридических лиц, сервисы проверки физических и юридических лиц на благонадёжность, а также организация удалённых рабочих мест под ключ, – рассказала Оксана Лобова. – Все эти услуги оказывает одна из дочерних компаний Сбербанка – КОРУС Консалтинг СНГ. Мы пользуется этими сервисами давно, и предоставляем такую возможность своим клиентам. Зачем это нужно? В первую очередь, это экономит ресурсы: бумагу, картриджи, печатающие устройства, а также кадровые ресурсы. У меня, например, на мобильном устройстве установлены три программы, и я в любое время, находясь в любой географической точке, могу посмотреть почту, сделать распоряжение или наложить резолюцию на какое-то решение. А человек, который ждёт решения, в любое время может видеть, у кого из согласующих лиц этот документ находится сейчас, на какой стадии решение вопроса.

Также КОРУС Консалтинг СНГ в рамках электронного документооборота может организовать командировочный процесс под ключ – от покупки билета до выплаты командировочных. Более того, компания ещё и предоставляет своим клиентам скидки на авиа- и ж/д билеты. Получается и быстрее, и дешевле.

По словам Оксаны Лобовой, в Иркутской области сейчас реализованы сервисы по проверке физлиц и организации командировок.

Посмотреть на бизнес со стороны

Взглянуть на свою компанию со стороны предпринимателям помогает консалтинг. Популярность этой услуги тоже выросла за время пандемии.

– Казалось бы, период кризиса и пандемии, не лучшее время, чтобы нанимать консультанта для того, чтобы немного по-другому посмотреть на свою компанию, но не зря же говорят, что кризис – наиболее подходящий период, чтобы найти новые возможности, новые источники сокращения расходов, – поясняет Оксана Лобова. – Причём профессионалы из Strategy Partners – ещё одного партнёра экосистемы Сбербанка, специалисты которого входят в ТОП-3 на рынке стратегического консалтинга России и СНГ, сделают это лучше, чем сами владельцы бизнеса, знающие его изнутри. Кроме этого, компания проводит и отраслевой консалтинг, делает анализ отраслей и рынков сбыта для конкретных компаний.

Сейчас компания Strategy Partners консультирует одного из крупных ретейлеров Иркутской области, помогая определить новые стратегические направления развития.