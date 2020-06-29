Финансирование нацпроекта «Демография» на 2021–2022 год планируют сократить

Как информации «Известий», это связано с изменением прогноза по запросам на маткапитал.

Финансирование по всей системе нацпроектов в следующие два года в общей сложности может уменьшиться на 140 млрд рублей. Такие данные содержатся в предварительных бюджетных проектировках Минфина («Известия» с ними ознакомились).

Наиболее радикальные корректировки затронут «Демографию». С этого нацпроекта планируется снять почти 150 млрд рублей в 2021–2022 годы. По другим направлениям изменения сравнительно невелики — в некоторых наблюдается и прирост. Эксперты уверяют, что для выхода из кризиса принципиально сохранить инвестиции в нацпроекты в максимальном объеме.