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Финансирование нацпроекта «Демография» на 2021–2022 год планируют сократить

29 июня 2020

Как информации «Известий», это связано с изменением прогноза по запросам на маткапитал.

Финансирование по всей системе нацпроектов в следующие два года в общей сложности может уменьшиться на 140 млрд рублей. Такие данные содержатся в предварительных бюджетных проектировках Минфина («Известия» с ними ознакомились). 

Наиболее радикальные корректировки затронут «Демографию». С этого нацпроекта планируется снять почти 150 млрд рублей в 2021–2022 годы. По другим направлениям изменения сравнительно невелики — в некоторых наблюдается и прирост. Эксперты уверяют, что для выхода из кризиса принципиально сохранить инвестиции в нацпроекты в максимальном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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