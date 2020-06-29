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Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Иркутском районе

29 июня 2020

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29 июня 2020

В Иркутской области из 232 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки 124 приходится на Иркутск. Новые вспышки зафиксированы также в Иркутском районе – 45 случаев COVID-19, в Усть-Куте – 12, в Ангарске – 11, по семь – в Бодайбо и Тайшете. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 29 июня.

В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:

  1. Иркутск – 3650 (+124)
  2. Усть-Кут – 881 (+12)
  3. Иркутский район – 656 (+45)
  4. Братск – 374 (+3)
  5. Бодайбо – 364 (+7)

Режим самоизоляции в регионе продлён до 12 июля 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Иркутском районе
Не сбавляем темпов. В Приангарье за сутки выявлено 232 заразившихся коронавирусом
Коронавирус захватывает Иркутск
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