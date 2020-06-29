Новая вспышка коронавируса зафиксирована в Иркутском районе

В Иркутской области из 232 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки 124 приходится на Иркутск. Новые вспышки зафиксированы также в Иркутском районе – 45 случаев COVID-19, в Усть-Куте – 12, в Ангарске – 11, по семь – в Бодайбо и Тайшете. Об этом свидетельствует карта распространения коронавируса на 29 июня.

В топ-5 городов по числу инфицированных COVID-19 входят:

Иркутск – 3650 (+124) Усть-Кут – 881 (+12) Иркутский район – 656 (+45) Братск – 374 (+3) Бодайбо – 364 (+7)

Режим самоизоляции в регионе продлён до 12 июля 2020 года.