Игорь Кобзев: Прирост зараженных также связан и с увеличением проведенных тестов

Ситуация по-прежнему остается серьезной, и жители должны подходить к соблюдению мер безопасности со всей ответственностью, сообщают в областной администрации.

– Значительный ежедневный прирост заражённых, безусловно, связан ещё и с тем, что мы стали намного больше проводить тестов на коронавирус - более 5000 в сутки. Тесты нужны в том числе и для понимания общей картины: какие категории людей чаще болеют, какие у них сопутствующие заболевания, - сказал исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.

Также он подчеркнул, что с момента введения режима самоизоляции прошло три месяца. За это время в сложных условиях организовано медицинское сопровождение всех пациентов, заболевших COVID-19.

В Иркутской области на утро 29 июня зарегистрировано 7315 заболевших (прирост за сутки составил 232 случая), госпитализировано 1842 человек, в домашних условиях лечатся 2456 человека, 93 находятся в тяжелом состоянии, выздоровели 2920 пациентов, скончались 43 человека. Коэффициент заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 305,9.