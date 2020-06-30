Офис в планшете: Россельхозбанк запустил технологию мобильного обслуживания клиентов

С конца прошлого года в Иркутском региональном филиале АО «Россельхозбанк» запущена технология «Легкий фронт», благодаря которой сотрудники Банка имеют возможность мобильного обслуживания клиентов. В сегодняшних условиях, цифровые офисы становятся все более актуальными и востребованными.

Россельхозбанк следует современным трендам цифровых офисов и активно внедряет в свою работу цифровые технологии. «Легкий фронт» - это мобильное приложение для внутреннего использования сотрудниками РСХБ. Технология позволила уместить банковский офис в планшете, с которым специалист банка может приехать в любую точку. С мобильным сервисом организовать пункт предоставления банковских услуг можно в любом месте: в магазине, на предприятии, в отделении Пенсионного фонда, в учебных заведениях и т.д.

Более того, в Иркутском РФ зарегистрированы случаи выездов специалистов к гражданам, оказавшимся в затруднительном положении, особенно оценили услугу маломобильные группы населения – не нужно заказывать специализированный транспорт, просить родственников о помощи, и подвергать себя риску в сложной эпидемиологической ситуации.

«В сложившейся ситуации мы ищем возможности для оптимальной организации работы с минимизацией рисков для населения. Иркутский филиал РСХБ старается создавать комфортные условия предоставления финансовых услуг, позволяя проводить банковские операции там, где это удобно в первую очередь самим клиентам. Несмотря на то, что услуга работает с прошлого года, именно сегодня она стала максимально востребована среди наших клиентов», - отметила директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова.

Для обслуживания клиента по технологии «Легкий фронт» сотрудник банка использует планшет, фотографирует клиента и его документы, после чего в режиме онлайн новый клиент создается в системах Банка, ему подключаются выбранные продукты и отправляются данные, необходимые для подключения к интернет-банку. Клиент не просто получает консультацию по банковским услугам, но и может сразу же открыть счет, оформить банковскую карту, подать заявку на кредит и получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. При этом открытые продукты становятся доступны моментально в интернет-банке и мобильном приложении РСХБ.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.