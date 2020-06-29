«Северный поток-2» поссорит Германию и США

Германия готовит ответные меры на случай, если США введут дополнительные санкции против газопровода «Северный поток — 2», сообщил Bloomberg. Берлин рассматривает вопрос о необходимости надавить на страны Евросоюза для скоординированных действий по этому вопросу. Перспектива прямого вмешательства США в энергетические интересы стран ЕС должна вызвать коллективный ответ, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— В документе министерства экономики Германии говорится, что новые санкции со стороны США могут затронуть немецкие и европейские компании, банки, а также государственные службы и учреждения. Ранее министр экономики Германии Питер Альтмайер заявил, что санкции США могут привести к дальнейшему осложнению отношений между Берлином и Вашингтоном. Глава комиссии по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст назвал санкции нарушением международного права и призвал к ответной реакции Германии и Брюсселя.

В принципе еще в свое время Путин и Шредер хотели объединить российскую ресурсную базу и немецкую промышленность. В то время немцы активно скупали акции «Газпрома» на фондовом рынке. При этом ввод евро задумывался как первый шаг на пути создания Соединенных Штатов Европы с центром в Берлине. Потом задумывались единые вооруженные силы, то есть, развал НАТО и единая внешняя политики. Но Шредер ушел, а Меркель оказалась слаба для роли лидера Единой Европы. Однако, логика вещей никуда не делась. С точки зрения экономики Европе нужно российское сырье и российский рынок для сбыта своих товаров. Об этом говорил еще создатель «Газпрома» и премьер Виктор Черномырдин.

Новость в принципе хорошая для «Газпрома» и России. Она показывает, что немецкая сторона заинтересована в завершении проекта, основная цель которого избавится от украинских транзитных рисков. Почти со стопроцентной вероятностью «Северный поток-2» будет завершен. Позиция США никак не связана с экономикой. Лишь политическая поддержка официального Киева. По информации из деловых кругов вопросы о достройке «Северного потока-2» и демонтаже избыточных транзитных мощностей «Газпрома» на украинском направлении не связаны между собой. Так как первый сейчас решается на международном политическом уровне, где в любой момент возможны какие-то форс-мажорные изменения. А второй представляет собой плановое корпоративное решение. Новость нейтральна для капитализации «Газпрома», инвесторов больше заботят текущие и будущие дивиденды.