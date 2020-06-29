РСХБ и ООО «Газпром газомоторное топливо» укрепляют партнерство по развитию рынка газомоторного топлива

АО «Россельхозбанк» и Единый оператор по развитию рынка газомоторного топлива ООО «Газпром газомоторное топливо» подписали дорожную карту на 2020-2022 гг. по расширению сотрудничества в области развития газомоторной инфраструктуры.



«Цель взаимодействия Банка и Общества – в перспективе нарастить объемы потребления природного газа в качестве моторного топлива на внутреннем рынке. Данная инициатива имеет ряд экономических и экологических плюсов. Россия входит в число лидеров по запасам природного газа, его использование в качестве моторного топлива снижает расходы на топливо. Средняя цена кубометра метана в 2-3 раза ниже цены литра бензина или дизельного топлива. Также переход на природный газ в качестве моторного топлива способствует внедрению передовых технологий, защищает экологию, здоровье людей», – прокомментировал заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Денис Константинов.



«Природный газ является антикризисным решением для тех отраслей, в которых присутствуют большие топливные затраты. В первую очередь это пассажирские, грузовые перевозки, службы такси. Реализация совместных проектов с Россельхозбанком позволит создать максимально комфортные условия по переходу к использованию природного газа на транспорте и будет способствовать развитию рынка газомоторного топлива», – отметил генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Тимур Соин.



Дорожная карта предполагает скоординированное взаимодействие при реализации проектов в приоритетных регионах перспективного развития рынка газомоторного топлива, развитие потребительского кредитования на эти цели, совместное участие в тематических мероприятиях, другие задачи.



АО «Россельхозбанк» и ООО «Газпром газомоторное топливо» начали активное сотрудничество в 2018 году. Банк реализовал проект по адаптации линейки кредитных продуктов как для физических, так и юридических лиц - участников рынка газомоторного топлива. Так, продуктовая линейка РСХБ предусматривает возможность инвестиционного и оборотного финансирования на цели развития газозаправочной инфраструктуры, в том числе постройки АГНКС Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция и КриоАЗС, покупки и переоборудования транспорта и техники на использование метана в качестве моторного топлива, закупки газомоторного топлива.



Предоставление заемных средств на льготных условиях возможно в рамках государственных программ льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей и субъектов малого и среднего бизнеса.



По оценке Банка, основной интерес к кредитным продуктам, связанным с развитием рынка газомоторного топлива, исходит из сфер агробизнеса, транспортно-логистических компаний и ЖКХ.