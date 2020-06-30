За минувшие сутки в Иркутской области ликвидировано 11 лесных пожаров

Девять пожаров зарегистрировано на арендованных участках, 30 – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возникло два возгорания. Причиной 32 пожаров считаются грозы. Общая площадь потушенных пожаров составила 83,1 га, сообщают в областной администрации.

Потушено одно вновь обнаруженное возгорание в Боханском районе. Также ликвидировано 10 ранее зарегистрированных пожаров: три – в Усть-Илимском районе, два – в Качугском, по одному – в Осинском, Жигаловском, Усть-Кутском, Нижнеилимском районах, а также на землях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе.

Локализованными остаются три вновь обнаруженных возгорания в Иркутском, Усть-Кутском и Братском районах и пять ранее зарегистрированных: два – Усть-Кутском районе, по одному – в Жигаловском, Качугском и Чунском районах. Общая площадь этих пожаров – 250,7 га.

Действует 21 пожар. 11 из них – вновь обнаруженные: четыре – в Катангском районе, три – в Усть-Удинском, по одному – в Бодайбинском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах. Из ранее зарегистрированных: семь – в Катангском районе, по одному – в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Усть-Илимском районах. Общая площадь всех этих очагов – 704,7 га, в том числе 537,7 га, покрытые лесом.