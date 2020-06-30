На закупку оборудования для хоккея с шайбой Приангарье потратит 16,2 млн рублей

В Иркутской области закупается спортивно-технологическое оборудование для совершенствования спортивной подготовки по хоккею. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра спорта Приангарья Илья Резник.

В 2020 году для развития хоккея с шайбой будет закуплено следующее оборудование: два комплекта бортов с защитными экранами, два информационных табло, четыре комплекта ворот с сетками, станки для заточки коньков, мобильные сушилки для коньков, а также различные силовые тренажеры. Все контракты уже заключены. Основной объем спортивного оборудования должен поступить в сентябре этого года.

Напомним, в 2019 году для развития хоккея и укрепления материально-технической базы в Приангарье было приобретено пять ледозаливочных машин. В настоящее время техника передается в муниципальные образования области.