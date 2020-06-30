Движение ограничат по улице Розы Люксембург в Иркутске

Проезд ограничат в районе здания по улице Розы Люксембург, №289/2 с 09:00 2 июля до 22:00 3 июля 2020 года в направлении движения от улицы Роза Люксембург до улицы Баумана, сообщают в пресс-службе компании "Иркутскэнерго".