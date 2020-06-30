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Школьники Иркутской области выйдут на связь с космонавтами

30 июня 2020

Такая возможность появилась благодаря новому проекту, который реализуется в регионе в рамках соглашения между Роскосмосом и Иркутским военно-патриотическим парком «Патриот», сообщают в областной администрации.

Руководитель клуба Константин Шикин рассказал об этом на встрече главы региона Игоря Кобзева с представителями военно-патриотических общественных организаций. 

Проект подразумевает проведение различных уроков по видеоконференцсвязи с Международной космической станцией. Пока по России к таким урокам присоединились всего пять территорий, Иркутская область - шестая. Сейчас идет закупка необходимого оборудования и подготовка площадки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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