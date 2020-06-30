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Азиатско-Тихоокеанский Банк стал членом Уральской торгово-промышленной палаты

30 июня 2020

Членство в Уральской торгово-промышленной палате усилит позиции Банка в регионе, позволит информировать бизнес-сообщество о продуктах АТБ и проводить совместные мероприятия. На сегодня в работе УТПП принимает участие около 500 предприятий.

Руководитель корпоративного направления Валентина Патракеева и президент УТПП Даниил Мазуровский договорились о тесном сотрудничестве АТБ с руководством и членами УТПП, в том числе и в вопросах поиска компаний-партнеров из стран азиатско-тихоокеанского региона для членов УТПП. АТБ также предлагает консультации членам палаты по ВЭД, льготному кредитованию, лизингу, банковским гарантиям и другим продуктам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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