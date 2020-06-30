Чистая прибыль Группы ВТБ за 5 месяцев исоставила 41,2 млрд рублей

Банк ВТБ, головная компания Группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и первые 5 месяцев 2020 года.
Андрей Костин, Президент-Председатель Правления Банка ВТБ, отметил: «Чистая прибыль Группы ВТБ за 5 месяцев 2020 года составила 41,2 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 5,8%.
На фоне кризиса, связанного с пандемией COVID-19, Группа ВТБ смогла добиться уверенного роста основных банковских доходов, при этом вызванное сокращением деловой активности обесценение активов, выразившееся прежде всего в резком росте расходов на резервы, привело к снижению общего уровня прибыльности в апреле и мае.
Значительный прирост доходов от ключевой деятельности свидетельствует о верности наших стратегических ориентиров, устойчивости бизнес-модели и большом запасе финансовой прочности, позволяющем нам расширять клиентскую базу, продолжать совершенствовать продукты и сервис, а также наращивать скорость трансформации бизнеса и операционно-технологической платформы даже в сложной рыночной ситуации».
Рост бизнеса в мае и за первые 5 месяцев 2020 года был подвержен влиянию ситуации, вызванной пандемией COVID-19
- По состоянию на 31 мая 2020 года кредиты и авансы клиентам (здесь и далее до вычета резервов) составили 12,0 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,4%. В мае 2020 года совокупный кредитный портфель сократился на 0,1%, но с учетом корректировки на эффект валютной переоценки вырос на 0,5%.
- В мае объем кредитов физическим лицам увеличился на 1,0% до 3,5 трлн рублей (30% совокупного кредитного портфеля); рост с начала года составил 5,2%.Ипотека продолжала расти опережающими темпами, объем ипотечного кредитного портфеля вырос на 1,7% в мае и на 8,6% за 5 месяцев 2020 года.
- Объем кредитов юридическим лицам в мае снизился на 0,5%, при этом с корректировкой на эффект валютной переоценки вырос на 0,3%), всего по итогам 5 месяцев 2020 года корпоративный портфель показал рост на 4,0% и составил на 31 мая 2020 года 8,4 трлн рублей.
- Доля Группы ВТБ на рынке кредитования клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 17,3% и 17,9% соответственно.
- По состоянию на 31 мая 2020 года средства клиентов составили 11,9 трлн рублей. В мае 2020 года совокупные средства клиентов выросли на 1,1%, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 2,3%. С начала года средства клиентов выросли на 8,7%.
- Средства клиентов — юридических лиц увеличились на 3,0% в мае, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 4,2%. С начала года средства клиентов — юридических лиц выросли на 12,3% и составили 6,7 трлн рублей на 31 мая 2020 года.
- Средства клиентов — физических лиц сократились на 1,2% в мае, без учета эффекта валютной переоценки средства клиентов — физических лиц остались без изменений. С начала года средства клиентов — физических лиц увеличились на 4,4%, составив 5,3 трлн рублей на 31 мая 2020 года.
- Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 5 месяцев 2020 года до 82,8% (79,2% — на 31 декабря 2019 года). Доля Группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 21,0% и 15,0% соответственно.
- В результате опережающего роста клиентских привлечений соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 93,8% по состоянию на 31 мая 2020 года (31 декабря 2019 года: 98,2%).
Показатели прибыльности находились под давлением в условиях пандемии COVID-19, при этом поддержку операционным доходам оказывал рост чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов
- Чистая прибыль Группы ВТБ за 5 месяцев и в мае 2020 года составила 41,2 млрд рублей и 0,5 млрд рублей, сократившись на 33,0% и 95,5% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
- Чистые процентные доходы составили 209,0 млрд рублей за 5 месяцев 2020 года и 47,3 млрд рублей в мае 2020 года, увеличившись по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на 18,2% и 28,2% соответственно.
- Чистая процентная маржа составила 3,7% по итогам 5 месяцев 2020 года и 4,1% в мае 2020 года (рост на 40 б.п. и на 80 б.п. по сравнению с аналогичными периодами прошлого года соответственно). Рост чистой процентной маржи происходит на фоне смягчения денежно-кредитной политики и более быстрой переоценки обязательств. Кроме того, значительный рост чистой процентной маржи в мае 2020 года обусловлен единовременным эффектом от изменения базовой ставки взносов в Фонд страхования вкладов с начала 2020 года.
- Несмотря на давление, вызванное снижением деловой активности, чистые комиссионные доходы показали сильный органический рост по сравнению с соответствующими периодами прошлого года и составили 41,9 млрд рублей за 5 месяцев (+25,4% год к году) и 7,3 млрд рублей в мае 2020 года (+17,7% год к году).
- Стоимость риска составила 1,5% за 5 месяцев 2020 года и 1,2% в мае 2020 года по сравнению с 0,7% и 0,6% в аналогичных периодах прошлого года. Расходы на создание резервов составили 74,8 млрд рублей за 5 месяцев 2020 года и 12,4 млрд рублей в мае 2020 года, увеличившись на 116,8% и 113,8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.
- Соотношение балансовых резервов к кредитному портфелю до вычета резервов на 31 мая 2020 года составило 6,5%, не изменившись за месяц и увеличившись на 50 б.п. с начала года. Рост данного показателя с начала года обусловлен возросшим уровнем рисков в экономике, вызванным последствиями пандемии COVID-19.
- Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 5,0% по состоянию на 31 мая 2020 года (+30 б.п. с начала года). Покрытие неработающих кредитов резервами по состоянию на 31 мая 2020 года составило 129,7% (31 декабря 2019 года: 128,7%).
- Расходы на персонал и административные расходы составили 110,1 млрд рублей по итогам 5 месяцев 2020 года и 23,7 млрд рублей в мае 2020 года, увеличившись на 7,3% и 17,9% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Ключевым приоритетом Группы остается долгосрочное повышение операционной эффективности и оптимизация базовых затрат. При этом рост расходов за 5 месяцев 2020 года был вызван индексацией заработных плат рядовых сотрудников в региональной сети, проведенной в декабре 2019 года, реализацией непредвиденных мероприятий, связанных с обеспечением безопасности и непрерывности ведения бизнеса в условиях пандемии COVID-19, а также продолжающейся программой технологической трансформации, включающей расширение штата блока информационных технологий.
- Благодаря опережающему росту операционных доходов по итогам 5 месяцев 2020 года соотношение расходов и чистых операционных доходов (CIR) улучшилось и составило 45,9% по сравнению с 46,7% за тот же период годом ранее.