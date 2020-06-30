Чистая прибыль Группы ВТБ за 5 месяцев исоставила 41,2 млрд рублей

Банк ВТБ, головная компания Группы ВТБ («Группа»), публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за май и первые 5 месяцев 2020 года.

Андрей Костин, Президент-Председатель Правления Банка ВТБ, отметил: «Чистая прибыль Группы ВТБ за 5 месяцев 2020 года составила 41,2 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 5,8%.

На фоне кризиса, связанного с пандемией COVID-19, Группа ВТБ смогла добиться уверенного роста основных банковских доходов, при этом вызванное сокращением деловой активности обесценение активов, выразившееся прежде всего в резком росте расходов на резервы, привело к снижению общего уровня прибыльности в апреле и мае.

Значительный прирост доходов от ключевой деятельности свидетельствует о верности наших стратегических ориентиров, устойчивости бизнес-модели и большом запасе финансовой прочности, позволяющем нам расширять клиентскую базу, продолжать совершенствовать продукты и сервис, а также наращивать скорость трансформации бизнеса и операционно-технологической платформы даже в сложной рыночной ситуации».

Рост бизнеса в мае и за первые 5 месяцев 2020 года был подвержен влиянию ситуации, вызванной пандемией COVID-19

По состоянию на 31 мая 2020 года кредиты и авансы клиентам (здесь и далее до вычета резервов) составили 12,0 трлн рублей, увеличившись с начала года на 4,4%. В мае 2020 года совокупный кредитный портфель сократился на 0,1%, но с учетом корректировки на эффект валютной переоценки вырос на 0,5%.

В мае объем кредитов физическим лицам увеличился на 1,0% до 3,5 трлн рублей (30% совокупного кредитного портфеля); рост с начала года составил 5,2%.Ипотека продолжала расти опережающими темпами, объем ипотечного кредитного портфеля вырос на 1,7% в мае и на 8,6% за 5 месяцев 2020 года.

Объем кредитов юридическим лицам в мае снизился на 0,5%, при этом с корректировкой на эффект валютной переоценки вырос на 0,3%), всего по итогам 5 месяцев 2020 года корпоративный портфель показал рост на 4,0% и составил на 31 мая 2020 года 8,4 трлн рублей.

Доля Группы ВТБ на рынке кредитования клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 17,3% и 17,9% соответственно.

По состоянию на 31 мая 2020 года средства клиентов составили 11,9 трлн рублей. В мае 2020 года совокупные средства клиентов выросли на 1,1%, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 2,3%. С начала года средства клиентов выросли на 8,7%.

Средства клиентов — юридических лиц увеличились на 3,0% в мае, при этом без учета эффекта валютной переоценки прирост составил 4,2%. С начала года средства клиентов — юридических лиц выросли на 12,3% и составили 6,7 трлн рублей на 31 мая 2020 года.

Средства клиентов — физических лиц сократились на 1,2% в мае, без учета эффекта валютной переоценки средства клиентов — физических лиц остались без изменений. С начала года средства клиентов — физических лиц увеличились на 4,4%, составив 5,3 трлн рублей на 31 мая 2020 года.

Доля средств клиентов в совокупных обязательствах Группы увеличилась по итогам 5 месяцев 2020 года до 82,8% (79,2% — на 31 декабря 2019 года). Доля Группы ВТБ на рынке средств клиентов в корпоративном и розничном сегментах в России составила 21,0% и 15,0% соответственно.

В результате опережающего роста клиентских привлечений соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) снизилось до 93,8% по состоянию на 31 мая 2020 года (31 декабря 2019 года: 98,2%).

Показатели прибыльности находились под давлением в условиях пандемии COVID-19, при этом поддержку операционным доходам оказывал рост чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов