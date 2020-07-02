Стать самозанятым в Иркутской области можно будет с 1 июля

Летом этого года эксперимент пройдет еще в 53 региона России, сообщают в Федеральной налоговой службе.

С 3 июля стать самозанятым можно будет в Республике Адыгея, с 9 июля - в Ульяновской области и Республике Тыва, а с 24 июля - в республике Северная Осетия-Алания.

Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей, который увеличит существующий налоговый вычет (предоставляется в размере 10 000 рублей).

С начала этого года в эксперименте участвуют 23 региона. В качестве самозанятых зарегистрировались и работают более 760 тысяч человек.

С 1 июля 2020 года эксперимент стартует в: