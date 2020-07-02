Стать самозанятым в Иркутской области можно будет с 1 июля

Летом этого года эксперимент пройдет еще в 53 региона России, сообщают в Федеральной налоговой службе.
С 3 июля стать самозанятым можно будет в Республике Адыгея, с 9 июля - в Ульяновской области и Республике Тыва, а с 24 июля - в республике Северная Осетия-Алания.
Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей, который увеличит существующий налоговый вычет (предоставляется в размере 10 000 рублей).
С начала этого года в эксперименте участвуют 23 региона. В качестве самозанятых зарегистрировались и работают более 760 тысяч человек.
С 1 июля 2020 года эксперимент стартует в:
- Амурской обл.,
- Архангельской обл.,
- Астраханской обл.,
- Белгородской обл.,
- Брянской обл.,
- Владимирской обл.,
- Ивановской обл.,
- Иркутской обл.,
- Калининградской обл.,
- Кемеровской обл.,
- Кировской обл.,
- Костромской обл.,
- Курганской обл.,
- Курской обл.,
- Липецкой обл.,
- Мурманской обл.,
- Новгородской обл.,
- Оренбургской обл.,
- Орловской обл.,
- Пензенской обл.,
- Псковской обл.,
- Рязанской обл.,
- Саратовской обл.,
- Смоленской обл.,
- Тверской обл.,
- Томской обл.,
- Тульской обл.,
- Ярославской обл.,
- Алтайском крае,
- Камчатском крае,
- Краснодарском крае,
- Ставропольском крае,
- Приморском крае,
- Хабаровском крае,
- Респ. Алтай,
- Респ.Бурятия,
- Респ.Дагестан,
- Респ. Кабардино-Балкария,
- Респ. Коми,
- Респ. Крым,
- Респ. Мордовия,
- Саха (Якутия),
- Респ. Хакасия,
- Респ. Карелия,
- Респ. Удмуртия,
- Респ. Чувашия,
- Севастополе,
- Чукотском АО,
- Еврейской АО.
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