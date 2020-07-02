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Стать самозанятым в Иркутской области можно будет с 1 июля

2 июля 2020

Летом этого года эксперимент пройдет еще в 53 региона России, сообщают в Федеральной налоговой службе.

С 3 июля стать самозанятым можно будет в Республике Адыгея, с 9 июля - в Ульяновской области и Республике Тыва, а с 24 июля - в республике Северная Осетия-Алания. 

Все самозанятые, вставшие на учет в этом году, получат дополнительный налоговый бонус в размере 12 130 рублей, который увеличит существующий налоговый вычет (предоставляется в размере 10 000 рублей).

С начала этого года в эксперименте участвуют 23 региона. В качестве самозанятых зарегистрировались и работают более 760 тысяч человек.

С 1 июля 2020 года эксперимент стартует в:

  • Амурской обл.,
  • Архангельской обл.,
  • Астраханской обл.,
  • Белгородской обл.,
  • Брянской обл.,
  • Владимирской обл.,
  • Ивановской обл.,
  • Иркутской обл.,  
  • Калининградской обл.,
  • Кемеровской обл.,  
  • Кировской обл.,  
  • Костромской обл.,  
  • Курганской обл.,
  • Курской обл.,  
  • Липецкой обл.,
  • Мурманской обл.,  
  • Новгородской обл.,  
  • Оренбургской обл.,  
  • Орловской обл.,  
  • Пензенской обл.,  
  • Псковской обл.,  
  • Рязанской обл.,  
  • Саратовской обл.,
  • Смоленской обл.,
  • Тверской обл.,  
  • Томской обл.,
  • Тульской обл.,
  • Ярославской обл.,
  • Алтайском крае,
  • Камчатском крае,
  • Краснодарском крае,
  • Ставропольском крае,
  • Приморском крае,
  • Хабаровском крае,
  • Респ. Алтай,
  • Респ.Бурятия,
  • Респ.Дагестан,
  • Респ. Кабардино-Балкария,
  • Респ. Коми,
  • Респ. Крым,
  • Респ. Мордовия,
  • Саха (Якутия),
  • Респ. Хакасия,
  • Респ. Карелия,
  • Респ. Удмуртия,
  • Респ. Чувашия,
  • Севастополе,
  • Чукотском АО,
  • Еврейской АО.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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