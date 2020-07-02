В Иркутской области число заразившихся коронавирусом достигло 8 тысяч

2 июля в Иркутской области подтверждены 239 новых случаев коронавируса, всего за период эпидемии – 8025. Суточные темпы прироста в регионе не снижаются и составляют 3,1%. Регион находится на 11-м месте в России по количеству инфицированных COVID-19.

Как сообщает оперативный штаб, амбулаторно лечатся 2740 человек, госпитализированы – 1572, из них 80 находятся в тяжелой форме. Выздоровели 3603 человека, 225 за последние сутки.

Всего за период эпидемии скончались 110 человек, пять за последние сутки: 50 (+3) от COVID-19, 60 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.

По мнению главного санитарного врача области, руководителя управления Роспотребнадзора Дмитрия Савиных, в регионе не стоит ждать снижения заболеваемости коронавирусом в ближайшие недели. Рассчитывать на начало снижения можно не ранее, чем по истечении двух инкубационных периодов заболевания. Такой период составляет 10-14 дней. И даже этих показателей можно достигнуть лишь при строгом соблюдении режима самоизоляции и всех введенных ограничений, считает он. В 58,8% случаев болезнь в Приангарье протекает бессимптомно, в 14% с симптомами внебольничной пневмонии, в 27,1% случаев – с признаками ОРВИ.