В Иркутской области участились случаи ДТП с участием несовершеннолетних

Только за минувшие сутки произошло 6 аварий, в которых дети получили травмы. Половина из них произошли в Иркутске, сообщают в ГУ МВД области.

За 6 месяцев текущего года в Иркутской области зарегистрировано 197 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 5 детей погибли, 217 получили травмы.

1 июля в Свердловском районе г. Иркутска зарегистрировано столкновение автомашин марки «Рено Логан» и «Ниссан Икс-Треил», в результате которого 16-летний пассажир автомобиля «Рено Логан», будучи на момент ДТП не пристегнутым ремнем безопасности, получил травмы и доставлен медицинское учреждение.

С разницей в 10 минут в Ленинском и Куйбышевской районах в авариях пострадали несовершеннолетние пешеходы 1 года и 12 лет.

В этот же день в утреннее время в г. Братске 44-летний водитель совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 8-ти лет, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Другой случай через пару часов произошел в Нижнеудинском районе, где телесные повреждения получил мальчик-пешеход 6 лет, осуществлявший переход проезжей части вне пешеходного перехода.

Также в г. Черемхово в дневное время 25-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 5-летнего мальчика, который также переходил проезжую часть вне установленном месте. Во всех случаях наезда на пешеходов, детям потребовалась медицинская помощь.