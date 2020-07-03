Россияне назвали размер дохода для «нормальной жизни»

В среднем, для «нормальной жизни», российской семье нужно около 85,7 тыс. руб. в месяц, сообщает РБК со ссылкой на исследование Ромир.

Прожить нормально на 20 тыс. руб. в месяц согласились 2% респондентов.

В среднем российской семье из трех человек, в которой двое работают, для «нормальной жизни» нужно 85,7 тыс. руб. в месяц. Это на 7,7 тыс. руб., или 9,9%, больше, чем годом ранее, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Семейный бюджет от 60 тыс. до 90 тыс. руб. и более 120 тыс. руб. в месяц устроил бы 22% опрошенных. Почти столько же — 21% — назвали желаемым доход 90–120 тыс. руб.

Достаточным бюджет 45–60 тыс. руб. назвали 18% респондентов, а доход от 20 тыс. до 30 тыс. руб. устроил бы 4%. Менее чем на 20 тыс. руб. в месяц оказались готовы «нормально» прожить лишь 2% опрошенных.

Средний желаемый доход семьи россиян в этом году оказался самым высоким за все время наблюдения, отметили эксперты.

Однако выяснилось, что в действительности семьи все же зарабатывают больше — средний реальный доход составил 86,8 тыс. руб. против желаемых 85,7 тыс. руб. Таким образом, разрыв между финансовыми желаниями и реальностью в текущем году составил 1,1 тыс. руб. в пользу имеющихся доходов.