Потребительское кредитование в Примсоцбанке стало ещё доступнее

Наиболее востребованные программы потребительского кредитования в Примсоцбанке стали ещё более доступными для населения. Так, например, фиксированная ставка по кредиту на рефинансирование снизилась с 12,9 до 9,9%. Отметим, что взять кредит на рефинанс можно на срок от 13 до 72 месяцев и на сумму от 50 до 750 тысяч рублей без залогов или поручителей. На суммы до 5 млн. руб. потребуется поручительство физического лица или залог авто.



- Поддержка населения – одна из приоритетных задач нашего банка, - отмечает Оксана Беспалова, начальник управления розничного бизнеса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», - и сейчас у людей есть отличная возможность значительно снизить свою кредитную нагрузку, получив кредит на весьма привлекательных условиях.



Позитивные изменения коснулись не только ставок. Например, по кредиту на потребительские цели «Онлайн», который можно оформить, подав заявку через сайт банка, снизилась минимальная сумма. На сегодня она составляет 30 000 рублей, а максимальная - 300 000 рублей. Получить кредит можно на срок от 13 до 60 месяцев под фиксированную ставку 11,5%.



Напоминаем, что по всем кредитам на потребительские цели и автокредитам банк предоставляет отсрочку в погашении основного долга в течение одного месяца.



Получить подробную информацию о потребительских кредитах Примсоцбанка и подать заявку на кредит можно на сайте банка или по телефону Единой справочной службы: 8(800)200-42-02.