Автоштрафы без комиссии – с картой «Мир» от Банка «Приморье»

Держатели карт «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье» могут оплачивать автоштрафы без комиссии на портале госуслуг — платежная система «Мир» продлевает эту акцию еще на один год.

Как отмечают специалисты НСПК «Мир», это одно из самых популярных преимуществ, которые используют держатели карт «Мир». Так, предложение было запущено в июне 2019 г., и за год держатели карт «Мир» смогли сэкономить более 16 млн рублей на оплате автоштрафов.

Для пользователей карт «Мир» и «Мир Maestro» Банка «Приморье»* доступна оплата без комиссии штрафов ГИБДД за нарушение правил дорожного движения;

Подробные условия можно посмотреть по ссылке. Предложение будет действовать до 24 июня 2021 года.

* Для клиентов Банка «Приморье», проживающих в Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской, Магаданской, Иркутской областях.