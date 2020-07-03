В районе поселка Дорожный в Иркутской области локализован торфяной пожар

В настоящее время пожар локализован на площади 800 квадратных метров, сообщают в ГУ МЧС области.

Для предотвращения распространения пожара на месте продолжают работать 3 пожарных расчёта Специализированной пожарно-спасательной части, пожарно-спасательной части № 1 Главного управления МЧС России по Иркутской области и областной Пожарно-спасательной службы. К тушению также привлечена тяжелая техника дорожной службы.

- Тушение тлеющих торфяных отложений осложняется разрозненностью очагов и их различной глубиной. Для эффективной ликвидации пожара и предотвращения повторного возгорания принято решение применить тяжёлую инженерную технику на большей площади, окопав поле на площади около 9 га. Таким образом можно планировать полную ликвидацию пожара в ближайшее время, - говорит руководитель тушения пожара Иван Муратов.