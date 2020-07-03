В Иркутском районе проходит выдача знаков отличия ГТО за 2019 год

Награды из рук Мэра Иркутского района Леонида Фролова 3 июля получили школьники из Ширяева Николай Казаков и Сергей Казаков, сообщают в районной администрации.

Всего в 2019 году 814 человек от 6 до 73 лет приняли участие в сдаче нормативов Всероссийского физультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 197 человек стали обладателями золотых значков, 117 – серебряных и 78 – бронзовых.

- Интерес к комплексу «Готов к труду и обороне» продолжает расти, а значит и растет интерес к занятиям физкультурой среди жителей Иркутского района. В детско-юношеской школе Иркутского района есть все необходимое оборудование для развития физических навыков, ежегодно филиалы школы пополняются новым инвентарем. Самое главное – это то, что нормы ГТО может сдать любой желающий, - отметил Леонид Фролов.

Директор ДЮСШ Иркутского района Марина Гончарук рассказала, что на базе школы создан центр тестирования ГТО.

- Сотрудники Центра проводят тестирование на шести основных площадках Иркутского района, оснащенных специальным спортивным инвентарем для сдачи норм ГТО, выезжают в образовательные учреждения, районные спортивные и культурно-массовые мероприятия. Центр оказавает консультационную и методическую помощь жителям в подготовке к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО.

С 1 июля в Иркутском районе стартовал фестиваль «Готовимся к сдаче норм ГТО», который пройдет в каждом муниципальном образовании Иркутского района и продлится до 31 августа.