В Братске изменена схема работы светофора на перекрёстке федеральной трассы «Вилюй» с улицей Курчатова

Во время проезда транспорта по основному ходу движения автодороги «Вилюй» на участке км 220+700 (перекрёсток А-331 с ул. Курчатова) красный сигнал светофора (стрелка) запрещает совершать поворот налево. Теперь разрешающее время проезда для совершения левоповоротного манёвра увеличено с 9 до 17 секунд, сообщают в Упрдор «Прибайкалье».

В срок до 15 июля будут выполнены работы по изменению фаз светофоров на аналогичные на перекрёстках А-331 с улицами Пихтовая (км 218+500) и Крупской (км 221+800).

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Прибайкалье» просит учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования и соблюдать ПДД.

Новая схема разработана совместно с ГИБДД по результатам анализа очагов аварийности, возникших в 2019 году на федеральной автодороге А-331 «Вилюй». В программу работ по обеспечению безопасного проезда на 2020 – 2021 гг ФКУ Упрдор «Прибайкалье» включит установку металлического барьерного ограждения на обочинах и на разделительных полосах – чтобы предотвратить съезд с проезжей части и развороты в неположенных местах. Появятся и новые информационные щиты, ограничивающие скорость на аварийно-опасных участках.