Схема получения льготной парковки для инвалидов изменена с 1 июля

Опознавательные автомобильные знаки «инвалид» больше выдаваться не будут, сообщают в городской администрации.

Теперь после освидетельствования и признания человека инвалидом вся информация из бюро медико-социальной экспертизы автоматически будет поступать в Федеральный реестр инвалидов.

Для получения льгот на парковку автомобиля инвалиду или родителям ребенка-инвалида необходимо подать заявление в электронном виде на портале госуслуг, или через личный кабинет в информационной системе Федерального реестра инвалидов.

Знак со сроком действия «бессрочно», который инвалиды получили до июля 2020 года, сдавать не нужно. При этом гражданину необходимо подать сведения о конкретном транспортном средстве для внесения его в Федеральный реестр инвалидов.

Отметим, что с сентября 2018 года функция по выдаче знака «Инвалид» была возложена на экспертов медико-социальной экспертизы. За это время для жителей Иркутской области было оформлено более 18 тысяч знаков.