За вождение в нетрезвом виде иркутянин чуть не рассчитался автомобилем

Не желая передачи транспортного средства на продажу с аукциона, иркутянин оплатил штраф в 30 тыс. рублей за вождение в нетрезвом виде, сообщают в УФССП области.

В связи с этим, должностным лицом Управления наложен арест на автомобиль марки Volkswagen Jetta, 2014 года выпуска, принадлежащий на праве собственности мужчине, а также составлен акт описи и ареста машины. Ответственным хранителем арестованного имущества назначен должник. Неплательщик не приступил к оплате задолженности в срок для добровольного исполнения решения суда.

В рамках возбужденного исполнительного производства судебный пристав совершил выезд по месту жительства гражданина с целью изъятия арестованного имущества и передачи его на реализацию. Чтобы не допустить утраты автомобиля, иркутянин оплатил задолженность в полном объеме в этот же день.