Мошенники похитили у двух братчанок свыше 200 тысяч рублей

Столичные мошенники обманом заставили жителей Иркутской области взять кредиты и перевести им средства, сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

31-летняя мерчандайзер одной из торговых сетей в Падунском районе Братска сообщила в полицию о хищении путём обмана с её банковского счёта суммы свыше 100 тысяч рублей.

В ходе опроса было установлено, что на мобильный номер пострадавшей позвонил неизвестный. Мужчина пояснил, что из личного кабинета клиентки кто-то пытается оформить на её имя кредит, и если она срочно не проведёт под его руководством некие операции, то этими деньгами завладеют мошенники.

Поверив в эту историю, братчанка собственноручно оформила по указанию незнакомца кредит в сумме около 120 тысяч рублей, а после этого назвала звонившему цифровые коды, пришедшие от финансовой организации для подтверждения последовавших операций. В результате этой неосмотрительности, злоумышленники дистанционно в два этапа перевели все зачисленные банком кредитные средства на свои счета.

Аналогичным образом были похищены деньги со счёта находящейся в отпуске по уходу за малолетним ребёнком 36-летней жительницы Центрального района города.

В своём объяснении в дежурной части отдела полиции она рассказала, что на днях получила телефонное сообщение от неизвестного мужчины о попытке хищения денег с её банковской карты. Встревоженная клиентка, решив, что с ней общается настоящий работник финансовой организации, согласилась выполнить все предложенные, якобы для спасения средств, действия под его руководством. Под контролем звонившего потерпевшая подтвердила оформление кредита на своё имя.

Затем, по его указанию, братчанка в ближайшем к дому банкомате сняла денежные средства, чтобы перевести, как было ей сказано, в другой банк для «сбережения» средств. На самом деле «резервными» счетами оказались два телефонных номера, зарегистрированные сотовыми операторами, обслуживающими Москву и Кемеровскую область. Общая сумма ущерба в этом случае составила почти 94 тысячи рублей.

В ходе предварительной проверки установлено, что оба звонка поступили из столичного региона.

Несмотря на то, что мошенники использовали хорошо известные схемы обмана, они продолжают быть убедительными для доверчивых граждан.