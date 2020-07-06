Ботанический сад ИГУ открылся для посетителей

Вновь открылся Ботанический сад ИГУ. В минувшее воскресенье в этом уникальном уголке живой природы после снятия ограничительных мер побывали первые посетители, сообщают в пресс-службе вуза.

— Всего за вчерашний день мы приняли около 100 человек, много было детей, — говорит заведующая Ботаническим садом ИГУ Светлана Сизых. — Шли они понемногу, равномерно в течение дня, поэтому соблюдать меры предосторожности, а это, в первую очередь, маски и социальная дистанция, не составляло особого труда. Конечно, посетители ходили по всей территории сада, гуляли в тени ореховой аллеи, но особой популярностью пользовались розарий и корейский сад.

Отметим, что посещение Ботанического сада возможно только при соблюдении определенных правил, принятых для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Так, кроме масочного режима и социальной дистанции потребуется соблюдать дистанцию между автомобилями на парковке — не менее пяти метров, регламентировано нахождение в визит-центре (приобретение билетов) — не более двух человек, нахождение в одной оранжерее — не более пяти человек, ограничено количество человек в экскурсии — не более пяти, при этом потребуется предварительная запись (тел.: 8-914-927-9141).