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Где в России покупают новые автомобили: ТОП-10 регионов

6 июля 2020

Половина всех купленных машин приходится всего лишь на 10 субъектов РФ, сообщает «АВТОСТАТ».

, жители которой с января по май стали обладателями почти 66 тыс. новых легковых автомобилей. Далее, с заметным отставанием от лидера, располагаются Московская область и Санкт-Петербург (35,4 тыс. и 29,2 тыс. шт. соответственно).

Из нестоличных регионов выделяется Татарстан – за отчетный период в этой республике было куплено 21,5 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров в нашем рейтинге Краснодарский край с результатом около 18 тыс. единиц.

Кроме перечисленных, в ТОП-10 субъектов России, где больше других покупают новые легковые автомобили, попали следующие: Башкортостан (17,6 тыс. шт.), Самарская (16,7 тыс. шт.), Свердловская (16,5 тыс. шт.), Челябинская (13,8 тыс. шт.) и Ростовская (12,3 тыс. шт.) области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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