Первый резидент ТОСЭР В Тулуне получил аккредитив Сбербанка

Байкальский банк Сбербанка открыл специальный счет и подключил аккредитив для первого резидента ТОСЭР в Тулуне. ООО «Кедр» оформило беспроцентный займ на развитие производства через Фонд развития моногородов, банк выступил гарантом этой сделки.

Первый резидент ТОСЭР в Тулуне – ООО «Кедр», занимается переработкой дикоросов, консервированием овощей и фруктов. Специальный статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) предприятие получило по решению Правительства Иркутской области в феврале 2020г., организации была одобрена заявка на участие в программе развития моногородов. Тогда же ООО «Кедр» заявило о намерении развить в Тулуне производство по выпуску готовой продукции из кедрового ореха, замороженной и сухой ягоды, джемов и др. продуктов. Общий объем капиталовложений предприятия составит 17,9 млн. рублей.

Беспроцентный займ, полученный через Фонд развития моногородов, первый резидент ТОСЭР в Тулуне направит на приобретение здания для производства. В Сбербанке для сопровождения кредитной линии был открыт спецсчет, он позволяет и Фонду развития моногородов, и заемщику контролировать движение целевых денежных средств. Кроме того, Байкальским банком Сбербанка для сопровождения данного займа был подключен аккредитив, который выполняет роль гаранта в реализации сделки.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

«Аккредитив открывается в случае, когда заемщик или кредитная организация хотят снизить риски при работе с новым поставщиком или контрагентом, открывается он и когда заключается долгосрочная сделка, сторонам нужна гарантия, что все условия, в данном случае –кредитования, будут выполнены. Аккредитив Сбербанка, подключенный для предприятия «Кедр» - это подтверждение условий получения займа через Фонд поддержки моногородов и нам приятно, что важное для города Тулуна решение состоялось именно с участием нашего банка. Развитие производств, создание дополнительных рабочих мест – это именно то, что крайне необходимо этой территории в настоящее время. После наводнения 2019 года город очень нуждается в восстановлении экономики».