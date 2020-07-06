Мозаика-парк «Сказки Байкала» готовится к открытию в августе

Строительство мозаика-парка «Сказки Байкала» в Ангарске вошло в активную фазу. Оборудованы дорожки, они оформляются мозаикой, установлены первые готовые скульптуры, мастера приступили к монтажу мозаики на формы, сообщают в пресс-службе благотворительного фонда "Близко к сердцу".

Проект поддержан Фондом президентсикх грантов, содействие в строительстве оказали иркутские и анагарские компании. В оздании мозаики поучаствовали подопечные фонда «Близко к сердцу» и многие неравнодушные творческие люди региона. В период самоизоляции многие набирали мозаику дома: арт-терапия помогала снять стресс, а в итоге собрались работы для оформления скульптур парка.

Пандемия внесла свои правки в договоренности по оснащению парка, так что сейчас команда фонда будет рада партнерам, которые смогут поддержать строительство парка. В частности, ангарскому мозаика-парку нужны фонари, видеонаблюдение, скамейки, урны. Будущий парк будет открыт для всех жителей и гостей города, все дорожки в нем построены так, что они удобны для маломобильных людей.